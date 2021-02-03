البيت الأبيض يطالب بالإفراج سريعا عن أمريكيين محتجزين فى روسيا

واشنطن (رويترز)

دعت جين ساكى المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إلى الإفراج سريعا عن أمريكيين محتجزين فى روسيا، وذلك بعد موافقة البلدين على تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من التسلح لمدة خمس سنوات.

وقضت محكمة روسية فى يوليو تموز بسجن تريفور ريد الجندى السابق بمشاة البحرية الأمريكية تسع سنوات، بعد إدانته بتعريض حياة اثنين من ضباط الشرطة للخطر. كما أدين جندى آخر سابق بمشاة البحرية الأمريكية يدعى بول ويلان فى روسيا فى يونيو حزيران بالتجسس وحُكم عليه بالسجن 16 عاما.

وقالت ساكى فى مؤتمر صحفى اعتيادى إن الإفراج عن الاثنين بعد اتفاق روسيا والولايات المتحدة على تمديد معاهدة نيو ستارت سيظهر أن "روسيا مستعدة لتجاوز القضايا المعقدة فى ... العلاقات الثنائية".