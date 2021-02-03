اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 فبراير 2021 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض يطالب بالإفراج سريعا عن أمريكيين محتجزين فى روسيا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 10:03 م
البيت الأبيض يطالب بالإفراج سريعا عن أمريكيين محتجزين فى روسيا جين ساكى المتحدثة باسم البيت الأبيض
واشنطن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت جين ساكى المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إلى الإفراج سريعا عن أمريكيين محتجزين فى روسيا، وذلك بعد موافقة البلدين على تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من التسلح لمدة خمس سنوات.

 

وقضت محكمة روسية فى يوليو تموز بسجن تريفور ريد الجندى السابق بمشاة البحرية الأمريكية تسع سنوات، بعد إدانته بتعريض حياة اثنين من ضباط الشرطة للخطر. كما أدين جندى آخر سابق بمشاة البحرية الأمريكية يدعى بول ويلان فى روسيا فى يونيو حزيران بالتجسس وحُكم عليه بالسجن 16 عاما.

 

وقالت ساكى فى مؤتمر صحفى اعتيادى إن الإفراج عن الاثنين بعد اتفاق روسيا والولايات المتحدة على تمديد معاهدة نيو ستارت سيظهر أن "روسيا مستعدة لتجاوز القضايا المعقدة فى ... العلاقات الثنائية".

 


البيت الأبيض

أمريكا

روسيا

أخبار أمريكا

جين ساكى

معاهدة نيو ستارت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة