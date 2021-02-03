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البنتاجون: سحب حاملة الطائرات نيميتز من القيادة الوسطى ضمن تناوب القطع البحرية

الأربعاء، 03 فبراير 2021 09:11 م
البنتاجون: سحب حاملة الطائرات نيميتز من القيادة الوسطى ضمن تناوب القطع البحرية البحرية الأمريكية - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن سحب حاملة الطائرات نيميتز من منطقة القيادة الوسطى يأتي في إطار عملية تناوب القطع البحرية، وفقا لمصادر إعلامية، وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: لا يزال لدينا حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط لردع أي نزاع، متابعة أنه لا يمكن حل أي مشكلة في الشرق الأوسط بسهولة في حال تحولت إيران لقوة نووية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: ملتزمون بتعهداتنا الأمنية حيال شركائنا في المنطقة ومصالحنا الأمنية، مستطردة: نسعى لتوفير خيارات للرئيس الأمريكي للدفاع عن مصالحنا في الشرق الأوسط.

وكان قال مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية لا تخطط الآن لإرسال أي حاملة طائرات لتحل مكان الحاملة "يو أس أس نيميتز" التي انسحبت من مياه الخليج، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

ووصف المسئول في وزارة الدفاع الأمريكية الخطوة الأمريكية بأنها "إشارة إلى رغبة في خفض منسوب التوتر مع طهران".


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