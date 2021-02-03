البدء فى إنشاء كوبرى مشاة دسونس الحلفاية فى البحيرة خلال أيام.. صور

البحيرة _ ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تمت الموافقة على أعمال مشروع انشاء كوبري مشاه دسونس الحلفاية بمنحدارته من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل بالبحيرة، وذلك بعد الدراسات المرورية التى أعدت من قبل استشارى الهيئة العامة للطرق والكبارى وما آلت إليه التوصيات بأن مستوى الخدمة بالطريق الزراعي بمنطقة دسونس الحلفاية بالطريق الزراعي بالكم 38 الإسكندرية هو (LOS A) وهو مستوى خدمه جيد وبمتوسط أزمنة تأخير قليلة جدا ويوجد انسياب حر فى حركة السيارات.

وأوضح محافظ البحيرة، أن انشاء الكوبرى عالية يحل مشكلة سلامة عبور المشاه والدواب وينهى التأثير السلبى لحركتهم، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة ووزارة النقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق وإنشاء الكباري وربط الطرق ورفع كفاءة الطرق القائمة لتيسير الحركه المرورية ومنع التكدس وتقليل زمن الرحلة والحد من الحوادث برفع درجة الامان وخاصة الطريق الزراعي حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.



خلال ايام إنشاء كوبري مشاه دسونس الحلفاية (2)



خلال ايام إنشاء كوبري مشاه دسونس الحلفاية (3)



خلال ايام إنشاء كوبري مشاه دسونس الحلفاية (1)



لقطات معمارية للمشروع (1)



لقطات معمارية للمشروع (2)