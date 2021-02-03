الأمم المتحدة تطالب بضمان إدراج اللاجئين فى خطط منح لقاح كورونا

ريهام عبد الله

شددت الأمم المتحدة على ضرورة ضمان إدراج اللاجئين فى الخطط الوطنية لمنح لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه أمر حيوى لحماية أكبر عدد ممكن من الأشخاص ولإنهاء جائحة كورونا.

وقالت الأمم المتحدة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر": "وسط كوفيد 19، لا أحد منا آمن حتى نكون جميعًا بأمان، يعد ضمان إدراج اللاجئين فى خطط التطعيم الوطنية أمرًا حيويًا لحماية أكبر عدد ممكن من الأشخاص ولإنهاء الوباء فى النهاية".



الأمم المتحدة

وفى سياق آخر، حذر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، من الفجوة فى توزيع لقاحات كورونا على مستوى دول العالم، موضحًا أن الفجوة التى تحدث فى المناعة العالمية نتيجة عدم التوزيع العادل للقاحات على الدول ستعرض الجميع للخطر، وغرد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "تم إعطاء أكثر من 70 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن، وأقل من 20000 من هؤلاء كانوا فى القارة الأفريقية"، مضيفًا أن "فجوة المناعة العالمية تعرض الجميع للخطر.. ونحن بحاجة إلى حملة تطعيم عالمية تصل إلى الجميع فى كل مكان".

وأكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن هناك عدداً من الدول التي تشترى لقاحات كورونا فوق حاجتها، مطالبا بضرورة التزام الدول حاليا بمشاركة الجرعات الزائدة من لقاحات كورونا لديها، موضحا أن هذا الأمر سيساعد في حماية النظم الصحية في العالم من الانهيار.

وقال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "تشتري بعض البلدان لقاحات كورونا فوق الحاجة، ونحن بحاجة إلى أن تلتزم الدول الآن بمشاركة الجرعات الزائدة من اللقاحات، وهذا من شأنه أن يساعد في تطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم على أساس عاجل وحماية النظم الصحية من الانهيار".