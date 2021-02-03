كتب محمد جمال

ألقت قوات حماية الدستور ومكافحة الإرهاب القبض، اليوم الأربعاء، على شخص هدد وزير الداخلية كارل نيهمر وأسرته باستخدام رسائل البريد الإلكترونى، وقالت مصادر أمنية أن المتهم نمساوى يبلغ من العمر 71 عاما وكان بحوزته مسدس غير مرخص كما تم تفتيش جميع محتويات سكنه، وأشارت المصادر إلى أن المتهم سيواجه تهم التهديد بالقتل واستغلال شبكة الإنترنت في نشر الكراهية حيث بعث رسالة إلكترونية إلى وزير الداخلية تتضمن العبارة التالية "نيهمر.. اعتنى بأطفالك".