ولفتت المصادر إلى رصد سلطات مكافحة الإرهاب سلسلة من التهديدات بالقتل المستمرة ضد عدد من كبار السياسيين، وأضافت إلى أن المتهم اعترف في التحقيقات بتوجيه تهديدات خطيرة إلى وزير الداخلية لافتة إلى أن الوزير وأسرته لا يزالون تحت الحماية الشخصية المشددة.