إنقاذ زرافة مهددة بالانقراض من جزيرة كينية

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أنقذت مؤسسة "إن آر تي" للحفاظ على الحياة البرية زرافة ثالثة مهددة بالانقراض من جزيرة لونجيتشارو الواقعة على بحيرة بارينجو في كينيا، وفي ظل ارتفاع منسوب المياه حول البحيرة، تستمر مساحة الأرض في الانكماش مما يهدد بقاء الحيوانات المحاصرة، إلا أنه لا يزال هناك ست زرافات متبقية سيتم نقلها في الأشهر المقبلة، كانوا محاصرين في بحيرة بارينجو في أعقاب نوبة من الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، وتعد الزرافة، من فصيلة روتشيلد المهددة بالانقراض، واحدة من أطول أنواع الزراف التسعة، حيث يمكن أن يصل طولها إلى ارتفاع ستة أمتار تقريبًا.

وقال ألويز نايترا المسؤول بالمؤسسة إنه تم نقل زرافة أخرى مؤخراً بالإضافة إلى الزرافتين السابقتين، اللتين تم نقلهما في أوائل ديسمبر الماضي، لأنه تم تدريب الزرافة على تناول الطعام بطريقة الشارة، وكان من السهل تحريكها دون استخدام أي مهدئات أو أدوية، يشار إلى أن الزرافات وُضعت في الأصل على الجزيرة في عام 2011، من أجل حمايتها من الصيادين غير المشروعين.

ويُعتقد أن هناك أقل من 2000 زرافة روتشيلد ظلت في البرية، مما يجعلها واحدة من أكثر سلالات الزرافات المهددة بالانقراض، ويتبقى حاليًا أقل من 3000 زرافة روتشيلد في إفريقيا، منها حوالي 800 في كينيا.