اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 فبراير 2021 07:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إنقاذ زرافة مهددة بالانقراض من جزيرة كينية

الأربعاء، 03 فبراير 2021 07:00 ص
إنقاذ زرافة مهددة بالانقراض من جزيرة كينية زرافة - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنقذت مؤسسة "إن آر تي" للحفاظ على الحياة البرية زرافة ثالثة مهددة بالانقراض من جزيرة لونجيتشارو الواقعة على بحيرة بارينجو في كينيا، وفي ظل ارتفاع منسوب المياه حول البحيرة، تستمر مساحة الأرض في الانكماش مما يهدد بقاء الحيوانات المحاصرة، إلا أنه لا يزال هناك ست زرافات متبقية سيتم نقلها في الأشهر المقبلة، كانوا محاصرين في بحيرة بارينجو في أعقاب نوبة من الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، وتعد الزرافة، من فصيلة روتشيلد المهددة بالانقراض، واحدة من أطول أنواع الزراف التسعة، حيث يمكن أن يصل طولها إلى ارتفاع ستة أمتار تقريبًا.
 
وقال ألويز نايترا المسؤول بالمؤسسة إنه تم نقل زرافة أخرى مؤخراً بالإضافة إلى الزرافتين السابقتين، اللتين تم نقلهما في أوائل ديسمبر الماضي، لأنه تم تدريب الزرافة على تناول الطعام بطريقة الشارة، وكان من السهل تحريكها دون استخدام أي مهدئات أو أدوية، يشار إلى أن الزرافات وُضعت في الأصل على الجزيرة في عام 2011، من أجل حمايتها من الصيادين غير المشروعين. 
 
ويُعتقد أن هناك أقل من 2000 زرافة روتشيلد ظلت في البرية، مما يجعلها واحدة من أكثر سلالات الزرافات المهددة بالانقراض، ويتبقى حاليًا أقل من 3000 زرافة روتشيلد في إفريقيا، منها حوالي 800 في كينيا.

زرافة

كينيا

بارينجو

جزيرة لونجيتشارو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اكتشاف ثانى زرافة قزمة فى أفريقيا

الخميس، 28 يناير 2021 04:56 م

الزرافة سونسن تخطف الأنظار بحديقة الحيوان وسط إقبال المواطنين.. فيديو

الجمعة، 22 يناير 2021 04:43 م

الزرافتان "فرح" و"شيكى" بخير .. مديرة حديقة حيوان الجيزة: انتهاء الحجر الصحى لهما وصحتهما جيدة.. وتتأقلمان على بيتهما الجديد.. وتؤكد: تم فرض سياج لإبعاد الجمهور.. والتقرير النهائى يكشف سبب وفاة "زيزو".. فيديو

الجمعة، 22 يناير 2021 09:00 ص

الزرافتان "فرح" و"شيكى" تنهيان الحجر الصحى وتتأقلمان على بيتهما الجديد.. صور

الجمعة، 22 يناير 2021 06:30 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة