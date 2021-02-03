إطلاق اسم الشهيد ياسر عصر على مجمع مدارس طوخ تخليدا لبطولاته

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، القرار رقم 72 لسنة 2021، بإطلاق اسم اللواء الشهيد ياسر حسن عصر وكيل الإدارة العامة للنقل والمواصلات بوزارة الداخلية، على مجمع مدارس طوخ للتعليم الأساسي، التابع لإدارة طوخ التعليمية، تقديرا لشجاعته وبطولاته، حيث استشهد وهو يمنع حريق كاد أن يودي بحياة المواطنين داخل محطة مترو مسرة بالقاهرة.

وكان الشهيد، لقى مصرعه خلال تدخله مع للسيطرة على حريق شب في هواية داخل محطة مسرة على خط مترو أنفاق شبرا الخيمة، ولم ينظر الشهيد إلى رتبته، فسارع بالمساعدة في إخماد الحريق، إلا أنه استشهد إثر سقوطه داخل الهواية، بينما تم إنقاذ المئات من ركاب المترو، من امتداد الحريق إلى باقي أجزاء المحطة.

ووجهت أسرة الشهيد وعلى رأسهم زوجته، الشكر للمحافظ علي تخليد ذكرى الشهيد، وإطلاق اسمه على مدرسة بمركز طوخ، مؤكدين أن الشهيد يعد رمزا لكل ضباط الشرطة الذين يقدمون أرواحهم للدفاع عن الوطن.