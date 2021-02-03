أمريكا: لدينا محادثات منتظمة مع طالبان حول تنفيذ الالتزام بمكافحة الإرهاب

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: لدينا محادثات منتظمة مع طالبان في ما يتعلق بتنفيذ الالتزام بمكافحة الإرهاب وسنستمر بذلك، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها طالبت الرئاسة الأفغانية، حركة طالبان بوقف الهجمات والعودة للمحادثات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت الرئاسة الأفغانية: يجب أن تقطع طالبان صلتها بالجماعات الإرهابية.

وفى وقت سابق قُتل ثلاثة على الأقل وأصيب سبعة في سلسلة تفجيرات في أفغانستان الثلاثاء، بعدما دعت دول غربية حركة طالبان إلى إنهاء موجة عنف نفت الحركة المسؤولية عنها.