أرمينيا: مستعدون لشراء كميات إضافية من لقاح "سبوتنيك V" الروسى ضد كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الصحة الأرمينى أناهيت أفانيسيان فى اجتماع مع السفير الروسى لدى يريفان سيرجى كوبيركين، أن أرمينيا مستعدة لشراء كميات إضافية من لقاح "سبوتنيك V" الروسى ضد كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، تابع وزير الصحة الأرمينى: بالنسبة لنا، يعد التعاون الوثيق مع الجانب الروسى والتبادل المنتظم للمعلومات والخبرة أمرا مهما للغاية".

واستطرد وزير الصحة الأرميني: "اليوم يتفاوض المتخصصون لدينا بنشاط لشراء لقاح سبوتنيك V الروسى. وفي هذا السياق، أود أن أشير إلى أن وزارة الصحة وقعت اتفاق تعاون فى إطار مبادرة كوفاكس ومع ذلك، نحن مستعدون أيضا لشراء دفعات إضافية من اللقاح فى إطار هذه المبادرة".