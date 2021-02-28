اليوم السابع
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721 ألف طفل مستهدف للتطعيم ضد شلل الأطفال بالغربية

الأحد، 28 فبراير 2021 04:18 م
721 ألف طفل مستهدف للتطعيم ضد شلل الأطفال بالغربية الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
الغربية محمد طارق

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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، إطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمركز الطبي بشارع سعيد، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية الذي أوضح أن الحملة تستهدف 721ألف و160طفل، من خلال 1442فرقة طبية داخل 267وحدة وبإشراف 91إدارة بإجمالي 40709زجاجات.

وتأتي هذه الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

 


تطعيم شلل الاطفال

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