4 أسهم تصعد ببورصة البحرين بأولى جلسات الأسبوع على رأسها "البحرين الوطنية القابضة"

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 1.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1466.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 826.2 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 32.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 7.34%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 19.47% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 10%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.54%، وصعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.19%.

فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.22% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.84% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 2.39%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.14%.

في سياق متصل أعلنت مجموعة البركة المصرفية، النتائج المالية لعام 2020، وحققت الشركة صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 67 مليون دولار أمريكي لعام 2020 مقارنةً مع 106 مليون دولار أمريكي في العام 2019، وبانخفاض قدره 37%، فيما بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 2.90 سنتاً أمريكياً في العام 2020 بالمقارنة مع 6.01 سنتاً أمريكياً في العام الماضي، وارتفع مجوع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 18% في العام 2020 ليبلغ 1.14 مليار دولار بالمقارنة مع 967 مليون دولار في العام الماضي، وكمؤشر على نجاح المجموعة في التحكم في المصروفات، ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 45% ليبلغ 579 مليون دولار في العام 2020 بالمقارنة مع 399 مليون دولار في العام الماضي، وبلغ مجموع صافي الدخل 166 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 180 مليون دولار أمريكي وبانخفاض قدره 8%.

في السياق ذاته أعلنت شركة سيكو، عن نتائجها الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وحققت الشركة صافي أرباح موحدة بقيمة 3 ملايين دينار بحريني للسنة المالي 2020 بانخفاض بنسبة 51% مقارنة مع 6 ملايين دينار بحريني في نهاية عام 2019، وبلغت ربحية السهم الواحد 8 فلس للعام مقارنة مع 16.32 فلس في نهاية عام 2019، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل 2.9 مليون دينار بحريني للسنة المالية 2020 بانخفاض بنسبة 57% مقارنة مع 6.8 مليون دينار بحريني في نهاية 2019.

كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 58.3 مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2020 منخفضاً بنسبة طفيفة 2% مقارنة مع 59.4 مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2019، وبلغ إجمالي الموجودات 181.8 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2020 أي بزيادة بنسبة 9% مقارنة مع 166.8 مليون دينار بحريني في نهاية 2019، وأوصى مجلس إدارة سيكو بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بما يعادل 5 فلس بحريني للسهم الواحد بعد موافقة مصرف البحرين المركزي والجمعية العمومية.