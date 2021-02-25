ارتفاع بورصة البحرين للجلسة الثانية.. وإيقاف تداول سهم البحرين لتصليح السفن

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام ل سوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.11% رابحاً 1.65 نقطة ليغلق عند مستوى 1464.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.03 مليون سهم بقيمة 433.5 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.73% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.83% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.44% بضغوط هبوط سهمي عقارات السيف، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.64%، 0.18%، على التوالي.

في سياق متصل، أعلنت مجموعة ترافكو، النتائج المالية لعام 2020، وحققت الشركة صافي أرباح قدرها 1.45 مليون دينار بحريني عامن 2020 مقابل أرباح بلغت 1.37 مليون دينار بحريني عام 2019، بنسبة نمو 5.8%، وبلغت ربحية السهم الواحد للعام 19 فلس مقارنة مع 18 فلس في العام السابق، وبلغ الدخل الشامل للسنة العائد إلى مساهمي ترافكو بقيمة 1.84 مليون دينار بحريني مقارنة مع 2.65 مليون دينار بحريني في العام السابق بانخفاض قدره 30.5% نتيجة إلى تقييم الاستثمارات، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في 31 ديسمبر لعام 2020 مبلغ 26.86 مليون دينار بحريني مقارنة مع 26.14 مليون دينار بحريني في العام السابق بارتفاع قدره 2.7% مدعومة بشكل رئيسي من الربح الصافي والدخل الشامل.

في السياق ذاته، أعلنت شركة البحرين لمواقف السيارات، النتائج المالية لعام 2020، وحققت الشركة صافي أرباح قدرها 658 ألف دينار بحريني عامن 2020 مقابل أرباح بلغت 888 ألف دينار بحريني عام 2019، بنسبة انخفاض 26%، مرجعة سبب هذا الانخفاض لانتشار جائحة كورونا التي أدت لتراجع الطلب على الخدمات الرئيسية التي تقدمها الشركة نتيجة التدابير الوقائية التي اتخذتها اللجنة التنسيقية لمكافحة جائحة كورونا لضمان التباعد الاجتماعي الفعال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبلغت ربحية السهم الأساسية خلال العام 6 فلس مقارنة بربحية 10 فلس للسهم الواحد في العام 2019.

وبلغ الدخل الشامل للسنة العائد إلى مساهمي شركة البحرين لمواقف السيارات بقيمة 605 ألف دينار بحريني مقارنة مع 628 ألف دينار بحريني في العام السابق بانخفاض قدره 4%.

في سياق آخر أعلنت بورصة البحرين، أنه قد تم وقف التداول مؤقتاً عن أسهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب. وذلك حتى استلام النتائج المالية.

كما أعلنت بورصة البحرين، بأنه سيتم إدراج الإصدار رقم 78 من أذونات الخزينة الحكومية ومدته 12 شهر والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري.