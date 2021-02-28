وول ستريت جورنال: إيران ترفض عرضا أوروبيا لمحادثات حول الاتفاق النووى مع واشنطن

كتب أحمد عرفة

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن دبلوماسيين غربيين، تأكيدهم رفض إيران عرضا أوروبيا لمحادثات بشأن الاتفاق النووى مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه لا يمكن لإيران الإفلات من العقاب كما نصحها "بالحذر" عندما سئل عن الرسالة التى يوجهها للجمهورية الإسلامية بالضربات الجوية الأمريكية فى سوريا.

وقال بايدن للصحفيين خلال سفره إلى تكساس لمعاينة الأضرار الناجمة عن عاصفة شتوية شديدة "لن تفلتوا من العقاب. احذروا".

كان بايدن أمر بضربات جوية على منشآت تابعة لفصائل مدعومة من إيران فى شرق سوريا أمس الخميس ردا على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق.