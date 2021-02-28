ولاية فرجينيا تقنن تداول الماريجوانا لأغراض ترفيهية بداية من عام 2024

كتب إيهاب محمد

وافق المجلس التشريعي في ولاية فرجينيا الأمريكية، على إضفاء الشرعية على استخدام البالغين للماريجوانا لأغراض ترفيهية، فى تصويت تاريخى يمثل أول ولاية في جنوب أمريكا تتبنى التقنين الكامل.

وفقا لـ صحيفة "بوليتيكو" وافق مجلس النواب على الإجراء بأغلبية 48 مقابل 43 صوتًا، ووافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 20 إلى 19 صوتًا، ولم يصوت أي جمهوري واحد لصالح مشروع القانون في أي من المجلسين.



المايجوانا

قال ديل تشارنييل هيرينج، أحد رعاة مشروع قانون التقنين وزعيم الأغلبية الديموقراطية: "هذا بالنسبة لي مشروع قانون للعدالة، أعتقد أن هذا يدفعنا خطوة في الاتجاه الصحيح."

وجاء التصويت بعد أن التوصل لاتفاق بين صيغ مختلفة لمشروع القانون الذي أقره المجلسين في وقت سابق من هذا الشهر.

جدير بالذكر، أن فرجينيا هي الولاية الأمريكية رقم 16 التي تمرر قانون تقنين الماريجوانا للبالغين، على الرغم من أن المبيعات لن تبدأ حتى عام 2024.

بموجب التشريع، لن تصبح حيازة الماريجوانا قانونية حتى يناير 2024، وستبدأ الدولة في إنشاء وكالة تنظيمية للماريجوانا في شهر يوليو.

ووقع حاكم ولاية نيو جيرسي الأمريكية، فيل مورفي، على تشريع يقنن وينظم استخدام وحيازة الماريجوانا لمن تبلغ أعمارهم 21 عاما وما فوق، كما ألغى تجريم حيازة الماريجوانا والحشيش.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال حاكم ولاية نيو جيرسي الأمريكية، : لقد فشلت قوانين حظر الماريجوانا الحالية لدينا في كل اختبارات العدالة الاجتماعية ولهذا السبب كنت أؤيد بشدة ومنذ سنوات تقنين استخدام الحشيش للبالغين، موضحا أن الحفاظ على الوضع كما هو عليه والذي يسمح باعتقال عشرات الآلاف خصوصا الأشخاص الملونين، كل عام لارتكاب جرائم مخدرات منخفضة المستوى هو أمر غير عادل.

ولفت حاكم ولاية نيو جيرسي الأمريكية، إلى أنه في نوفمبر الماضي، صوت سكان نيو جيرسي بأغلبية ساحقة لدعم إنشاء سوق منظم يسمح للبالغين باستخدام الماريجوانا، متابعا: أنا أعتقد أن هذه العملية ستكون في النهاية نموذجا وطنيا.