وكيل تعليم دمياط يتابع إمتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية

دمياط معتز الشربينى

تابع اليوم، عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية العامة والثانوية الفنية والمرحلة الابتدائية، والتى تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية بمدارس المحافظة.

وتفقد عثمان سير الامتحان المجمع للصف الرابع الابتدائي بمدرسة كفر البطيخ الحديثة كما تفقد مدرسة طلائع النصرالابتدائية بادارة دمياط التعليمية للتأكد من عمليات التطهير والتعقيم للجان ومراعاة المسافات الامنة بفصول اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتجنب الزحام.

وأثنى وكيل الوزارة على نظافة المدارس وتنظيم دخول وجلوس الطلاب داخل اللجان معربا عن شكره وتقديره لضياء الجوهرى مدير مدرسة كفر البطيخ الحديثة ولميرفت زيدان مديرة مدرسة طلائع النصر الابتدائية والعاملين بالمدرستين لجهودهم أثناء انعقاد الامتحانات.

وخلال متابعته لغرفة العمليات بالمديرية، وبالتنسيق التام مع غرف العمليات بالإدارات والغرفة الرئيسة بالوزارة، أكد عثمان أن طلاب الصف الثاني الثانوى العام يؤدون اليوم امتحاني مادتى اللغة العربية والتفاضل والتكامل إليكترونيا بإجمالى 10825 طالبا ويؤدى طلبة المنازل الامتحان ورقيا بإجمالى 413 طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية، مضيفا أنه لم ترد للغرفة أى شكاوى وتسير إجراءات الامتحانات وفق إجراءات آمنة ومنضبطة.