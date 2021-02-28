اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وكالة الأنباء السورية: أنباء عن تحطم طائرة مروحية روسية بسوريا ومقتل الطيار

الأحد، 28 فبراير 2021 10:55 ص
وكالة الأنباء السورية: أنباء عن تحطم طائرة مروحية روسية بسوريا ومقتل الطيار تحطم طائرة - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، عن تحطم طائرة هليكوبتر روسية بين قريتى الريحانة والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالى وأنباء عن مقتل الطيار وإصابة آخرين من طاقم الطائرة.

وكانت قد طالبت سوريا، مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته والتحرك الفورى لوقف الاعتداءات الأمريكية على الأراضى السورية ومنع تكرارها.

وذكرت وزارة الخارجية السورية - فى رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بعد قصف أمريكى لمواقع فى محافظة دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية المشتركة أول أمس - "أن هذا العدوان السافر يعد 


طائرة

تحطم طائرة

سوريا

روسيا

ريف الحسكة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة