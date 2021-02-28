وكالة الأنباء السورية: أنباء عن تحطم طائرة مروحية روسية بسوريا ومقتل الطيار

رويترز

أعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، عن تحطم طائرة هليكوبتر روسية بين قريتى الريحانة والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالى وأنباء عن مقتل الطيار وإصابة آخرين من طاقم الطائرة.

وكانت قد طالبت سوريا، مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته والتحرك الفورى لوقف الاعتداءات الأمريكية على الأراضى السورية ومنع تكرارها .

وذكرت وزارة الخارجية السورية - فى رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بعد قصف أمريكى لمواقع فى محافظة دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية المشتركة أول أمس - "أن هذا العدوان السافر يعد