وزير الصحة البريطانى: تطعيم أكثر من 20 مليون شخص بلقاح كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك تطعيم أكثر من 20 مليون شخص بلقاح كورونا، فى بريطانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، أنه يجب على كل شخص أن يلعب دوره من أجل تلبية الأهداف المحددة لتخفيف الإغلاق العام فى البلاد وأن يتحمل كل فرد "مسؤولية شخصية بدل فرض القواعد".

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال وزير الصحة البريطانى: نهدف إلى للانتقال إلى تحمل المسؤولية الشخصية بدلا من فرض قواعد التباعد الاجتماعى التى تعرقل طريقة الحياة الطبيعية.

وأوضح وزير الصحة البريطانى أنه بينما أوضح كبير المستشارين العلميين فى بريطانيا، باتريك فالانس، أن الناس لا يزالون بحاجة إلى ارتداء الكمامة هذا الشتاء، فإن الحكومة أرادت التخلص من قوانين التباعد الاجتماعى التى تملى علينا جميعا كيف نعيش حياتنا اليومية.