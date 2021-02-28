وزير التعليم يستعرض نموذج من تحايل الطلاب على الامتحانات

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الشخصية، بفيس بوك حيل بعض الطلاب للهروب من المذاكرة وأداء امتحان الفصل الدراسى الأول بالمرحلة الثانوية والتى تعقد بشكل إلكترونى فى المدارس، حيث نشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، : رسالة لأحد الطلاب جاء نصها: "يا جماعة أنا مش مذاكر جغرافيا ومش عارف أذاكرها ينفع مدخلش الامتحان وأعمل محضر ويعتبر ناحج ولا لأ من غير تريقة لو سمحتوا متابعا: "أروح وأحضر وأحضر بس مفتحش الامتحان".

وعلق وزير التربية والتعليم قائلا": لا تعليق لمحة من الواقع الأخر خارج الوزارة".

جدير بالذكر أن غدًا الأثنين الموافق 1 مارس 2021 يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادتى "اللغة الأجنبية الأولى" و"الجغرافيا" على فترتين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن كل من حضر من طلاب الصف الأول الثانوى اليوم الامتحان فى الأحياء واللغة العربية السبت الماضى وقابلته مشكلة فى السيستم ناجحا.