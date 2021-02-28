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وزير التربية والتعليم يتفقد سير العملية الامتحانية بلجان القاهرة: لن نسمح بإضرار أى طالب.. صور

الأحد، 28 فبراير 2021 12:03 م
وزير التربية والتعليم يتفقد سير العملية الامتحانية بلجان القاهرة: لن نسمح بإضرار أى طالب.. صور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول
كتب محمود طه حسين

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تفقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، سير العملية الامتحانية داخل لجان مدرسة الشهيد محمد وحيد الرسمية لغات بالقاهرة الجديدة.

وحرص الوزير خلال الجولة على الاطمئنان على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان الامتحانية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وتفاعل الوزير مع طلاب الصف الرابع الابتدائى أثناء الجولة، والحديث بودية معهم عن الامتحان والاستماع إلى رأيهم بشأنه، الذين أبدوا إعجابهم بالامتحان.

وخلال الجولة تفقد الدكتور طارق شوقى لجان الصف الثانى الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهدًا هائلاً لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب ولن نسمح بضرر طالب واحد.

وشارك فى الجولة محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات المديرية.

 

 
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وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الامتحانات 
 
 
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أحد الطلاب يؤدى الامتحان
 
 
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وزير التربية والتعليم خلال الجولة 

 


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