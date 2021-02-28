اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزير الإعلام اليمنى: مئات الحوثيين سقطوا أسرى فى المواجهات الدائرة بمأرب

الأحد، 28 فبراير 2021 07:48 م
وزير الإعلام اليمنى: مئات الحوثيين سقطوا أسرى فى المواجهات الدائرة بمأرب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني
أ ش أ

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أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم الأحد، أن المئات من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران سقطوا في قبضة قوات الجيش اليمني والمقاومة خلال المعارك الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب.
وأوضح الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن من أسرى الميليشيا الحوثية الذين سقطوا في مأرب عشرات الأطفال الذين تم الدفع بهم في خطوط النار ليواجهوا مصيرهم، بينما لاذت قياداتهم بالفرار.. مشيرا إلى أن أسرى الميليشيا كشفوا لقوات الجيش عن عمليات تجنيد بالقوة والإكراه تنفذها الميليشيا في مناطق سيطرتها، واقتيادها الأطفال من منازلهم إلى جبهات القتال.
وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي التي أفشلت مشاورات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين الأخيرة، والتي كان من المقرر أن تنتهي بتبادل مئات الأسرى والمختطفين من الجانبين، تلقي بالمئات الآخرين من عناصرها في هجمات انتحارية بمختلف جبهات مأرب ليقعوا بين قتيل وجريح وأسير.


اليمن

معمر الإريانى

ميليشيا الحوثى

مأرب

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