وزارة الإنتاج الحربى تطلق حملة للتعريف بمنتجاتها المدنية وتاريخها.. فيديو



أطلقت وزارة الإنتاج الحربى حملة إعلامية جديدة تحت عنوان "اعرف الأسرار مع أسرار"، والتى تستعرض فى كل فيديو مواصفات ومميزات منتج من المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي.

وتناول الفيديو الأول من الحملة التعريف بمميزات "السخانات" التى تنتجها إحدى شركات الإنتاج الحربى منذ أكثر من (50) عامًا، والتى تصنّع وفقًا لأحدث التكنولوجيات المتطورة وتم تطويرها مؤخرًا وطرحها فى السوق تحت اسم "Long Life".

أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة/ محمد عيد بكر أن الحملة تم إطلاقها من منطلق إيمان الوزارة بأهمية توعية المواطنين بمنتجاتها المدنية المختلفة من (أجهزة منزلية، أدوات المطبخ والمائدة، صناعات مغذية، وغيرها)، فبخلاف مهمتها الأساسية فى تلبية احتياجات القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر تقوم الوزارة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة لإنتاج العديد من المنتجات المدنية عالية الجودة بأسعار منافسة، والتى يتم الاستعانة بها فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، مؤكدًا على أن دعم المنتج المحلى ينعكس بشكل أساسى على حجم وحركة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية دعمًا للناتج القومى المصرى والصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن كل فيديوهات الحملة يقوم بإنتاجها المكتب الإعلامى لوزارة الإنتاج الحربي.