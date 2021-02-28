مياه المنوفية تفعل تشغيل مراكز خدمة العملاء بالفترة المسائية

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن بدء التشغيل التجريبى لمركز خدمة العملاء بمدينة شبين الكوم بالفترة المسائية حتى الساعة الخامسة مساءً اعتبارًا من اليوم الأحد، تيسيراً على عملاء الشركة لإنهاء أكبر قدر ممكن من طلبات وشكاوى العملاء.

وأوضح الدكتور محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أن التشغيل التجريبى ومد فترة العمل بمراكز خدمة العملاء يأتى ضمن خطة الشركة الطموحة فى تطوير الأداء بمراكز خدمة العملاء بالشركة وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء وأن الشركة بصدد تعميم التجربة بجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة.

وأضاف أنه تم وضع خطة مبدئية لمد فترات العمل بالمراكز تستند لمعدلات الأداء الحالية للمراكز لرفع مستوى الخدمة وكسب رضاء عملاء الشركة من خلال العمل على حل مشكلاتهم وإنهاء طلباتهم فى أقل فترة زمنية ممكنة.