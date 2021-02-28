مصرع رجل وابنه فى تصادم أتوبيس ودراجة نارية بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

لقى أب ونجله مصرعهما فى حادث تصادم طريق " بلبيس- العاشر"، إثر تصادم أتوبيس رحلات بدراجة بخارية، وفر قائد الأتوبيس فور الحادث، وجارى ضبطه وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان، وبالعرض على نيابة العاشر من رمضان، صرحت برئاسة محمد عبد الودود، بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمستشفى التأمين الصحى بوصول جثتين لأب ونجله، أثر حادث تصادم.

وتبين من التحريات الأولية، أثناء قيادة الأب ونجله دراجة بخارية بطريق "بلبيس - العاشر" صدمهما أتوبيس رحلات، وفر قائده هاربا، وجارى ملاحقته وضبطه من قبل الأجهزة الأمنية بقسم أول العاشر.