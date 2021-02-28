اليوم السابع
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محكمة الغردقة تقضى بحبس أمريكى سنة لتبديده إيصال أمانة بـ150 ألف جنيه

الأحد، 28 فبراير 2021 01:15 م
محكمة الغردقة تقضى بحبس أمريكى سنة لتبديده إيصال أمانة بـ150 ألف جنيه حبس - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قضت محكمة الغردقة الجزئية، برئاسة المستشار محمد خلاف، بالحكم غيابيا على أمريكي الجنسية بالحبس سنة وكفالة 3 آلاف جنيه في القضية رقم 1918 لسنة 2019 جنح أول الغردقة، لتبديده ايصال أمانة بمبلغ 150 ألف جنيه. 

وتبين من تفاصيل القضية أن محمد عرفات المحامي موكل المدعو محمود فوزي، قام برفع ايصال امانة بمبلغ 150 ألف جنيه، يتهم فيه مواطنا أمريكي الجنسية بتبديده، وتم تحديد جلسة له وقضت محكمة الغردقة الجزئية بحبسه لمده عام وكفالة 3 الاف جنيه. 
 
كما تبين أن الأمريكي مقيم بشمال الغردقة وأنه كانت هناك تعاملات مالية بينهم على أساسها قام الأمريكي بتوقيع على إيصال أمانة للثاني بمبلغ 150 ألف جنيه وقام بتبديده مما أدى إلى لجوء الثاني للقضاء ورفع إيصال الأمانة وإصدار محكمة جنح الغردقة حكمها اليوم بحبسه سنه وكفالة 3 آلاف جنيه.

 


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