محكمة الغردقة تقضى بحبس أمريكى سنة لتبديده إيصال أمانة بـ150 ألف جنيه

وتبين من تفاصيل القضية أن محمد عرفات المحامي موكل المدعو محمود فوزي، قام برفع ايصال امانة بمبلغ 150 ألف جنيه، يتهم فيه مواطنا أمريكي الجنسية بتبديده، وتم تحديد جلسة له وقضت محكمة الغردقة الجزئية بحبسه لمده عام وكفالة 3 الاف جنيه.

كما تبين أن الأمريكي مقيم بشمال الغردقة وأنه كانت هناك تعاملات مالية بينهم على أساسها قام الأمريكي بتوقيع على إيصال أمانة للثاني بمبلغ 150 ألف جنيه وقام بتبديده مما أدى إلى لجوء الثاني للقضاء ورفع إيصال الأمانة وإصدار محكمة جنح الغردقة حكمها اليوم بحبسه سنه وكفالة 3 آلاف جنيه.