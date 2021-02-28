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محطة مياه القناطر الخيرية تجتاز اختبارات تجديد شهادة التنمية الفنية TSM للمرة الثالثة

الأحد، 28 فبراير 2021 08:12 م
محطة مياه القناطر الخيرية تجتاز اختبارات تجديد شهادة التنمية الفنية TSM للمرة الثالثة محطة مياه القناطر الخيرية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن حصول محطة مياه القناطر الخيرية المرشحة على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة «TSM» للمرة الثالثة ، والتي يتم تجديدها كل عامين حفاظا على الأصول وزيادة كفاءة الإنتاج، جاء ذلك بعد استيفاء المحطة لمتطلبات الشهادة واعتمادها من الجهة المانحة.

وأكد مجاهد، على أهمية اتباع الإجراءات القياسية في تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظه القليوبية.

وأضاف، أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة و الصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

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