محافظ دمياط تعقد تلتقى ممثلى شركات الاتصالات لبحث آليات تقنين أوضاع محطات التقوية المخالفة

دمياط معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، اجتماعاً مع ممثلى شركات الاتصالات، والذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و محمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام.

وأوضحت "المحافظ"، أن اللقاء تناول مناقشة عدد من المحاور المُتعلقة بشبكة الاتصالات و استعراض كافة المشكلات الخاصة بمحطات التقوية المقامة بالمبانى المخالفة، والتى لم يتم تقديم طلبات تصالح بشأنها، وكذا الإجراءات الواجب اتباعها لمراعاة الشروط البيئية والصحية والفنية وفقاً لما هو مقرر فى هذا الشأن.

أكدت "محافظ دمياط"، على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحطات المخالفة، بتقديم طلبات ودفع جدية التصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة فى آخر مارس المقبل، استخراج التصاريح البيئية والصحية، وإلا سيتم تنفيذ الإجراء اللازم حيالهم طبقاً للوائح المُنظمة لهذا الملف.

وعلى جانب آخر، بحثت "الدكتورة منال عوض" سُبل إقامة محطات تقوية جديدة لتعزيز تغطية شبكات الاتصالات وفقاً لاشتراطات محددة ، للوصول بهذه الخدمة لكافة المناطق و تقديمها بشكل جيد لمستخدمى الشبكات ، إذ أكدت على ضرورة اختيار أماكن فضاء لإقامة محطات جديدة و مراعاة المعايير البيئية و الجمالية و الحضارية بمخططات التنفيذ، كما وجهت تعليماتها الى إدارة البيئة بالديوان العام بمتابعة ما تم الاتفاق عليه والتنسيق مع شركات الاتصالات لتنفيذ ذلك.

في سياق أخر، أطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وإدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام محافظة دمياط، ندوة بمقر نادى المرأة بالوحدة الصحية بقرية السعدية البحرية بمركز كفر سعد ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ممثلة فى الإدارة الصحية بكفر سعد.

وتضمنت محاور الندوة، التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد، و عرض الأهداف التى تستهدفها المبادرة لرفع كفاءة وتطوير الريف المصرى، بالإضافة إلى التعريف بدور صندوق التنمية المحلية من خلال منح قروض بفائدة قدرها 6٪.

وأوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة بدمياط، أن المجلس يعمل على إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات الأكثر احتياجًا بمركز كفر سعد مع الاعفاء التام من غرامات التأخير ضمن محاور هذه المبادرة، مؤكدة أنه يتم تنفيذ حملات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومحو الأمية وكذا التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى إنطلقت اليوم وحتى الثالث من مارس فضلاً عن التوعية بالإجراءات الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضاً استعراض دور المجلس فى التعريف بالشمول المالى من خلال إصدار كارت الفيزا بالتعاون مع البنوك المصرية وأهمية التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية.