محافظ الغربية: مسار العائلة المقدسة بسمنود وضعنا على خريطة السياحة العالمية

الغربية عادل ضرة

عقد مجلس جامعة طنطا اجتماعه الشهرى ، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، والدكتور ‏الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ‏كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس وأمين عام الجامعة المحاسب أحمد رشاد.

فى بداية الاجتماع، أشاد الدكتور محمود ذكى بالدور الذى تقوم به المحافظة لدعم الجامعة، ووجه رئيس الجامعة الشكر لمحافظ الغربية على جهوده الملموسة فى أرجاء المحافظة، متمنياً له التوفيق لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

من جانبه، وجه محافظ الغربية الدعوة لمجلس الجامعة لزيارة مسار العائلة المقدسة بمدينه سمنود، والذى وضع محافظة الغربية على خريطة السياحة العالمية، وكذلك دعم الجامعة لمبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تهدف إلى تطوير قرى الريف المصرى، وكذلك مشاركة الجامعة فى إطلاق قوافل توعوية لكافة المشروعات والإنجازات التى تتم على أرض محافظة الغربية.