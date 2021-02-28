اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يدشن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال: نستهدف مليون طفل

الأحد، 28 فبراير 2021 12:14 م
محافظ الدقهلية يدشن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال: نستهدف مليون طفل محافظ الدقهلية يطعم أحد الأطفال بالحملة
الدقهلية - شريف الديب

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دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى نطاق محافظة الدقهلية، اليوم الأحد 28 فبراير، ولمدة 4 أيام، وذلك بمقر وحدة طب الأسرة بـ"قولنجيل" بالمنصورة ، بحضور الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ورؤساء القطاعات الصحية بمديرية الشئون الصحية.

وقال محافظ الدقهلية إن تنفيذ هذه الحملة يأتى بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال وأن تظل مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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وفى ذات السياق، أوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال فى الفئة العمرية من عمر يوم واحد حتى عمر 5 سنوات، وأن التطعيم يتم من خلال فرق مدربة منتشرة فى جميع قرى ومدن المحافظة تضم فرق ثابتة بجميع وحدات ومراكز طب التسرة وفرق متحركة من شقة إلى شقة بإجمالى 6200 عضو من الفرق الطبية، وأن الطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموى أحادى التكافؤ نمط 2 ، وهو طعم آمن ويتم التطعيم بالمجان.

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هذا وقد وجه محافظ الدقهلية لضرورة تضافر كافة الجهود بالتنسيق مع السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى لنجاح الحملة ، وتحقيق أهدافها المرجوه ، مشيرا لاهميه وصول الرسالة التثقيفية الخاصة بالحملة للإباء والامهات وجموع المواطنين ، من خلال الندوات المستمرة بقطاع مديرية الصحة ومن خلال دور العبادة بتعاون مع الاوقاف ، والكنيسة بالدقهلية ، لتوعية جميع المواطنين على أرض الدقهلية ، بضرورة التطعيم لجميع الأطفال المستهدفين مصريين وغير مصريين بنطاق المحافظة لاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من مرض شلل الأطفال .

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كما أكد محافظ الدقهلية ، على ضرورة حسن إستقبال ومعاملة المترددين واتخاذ كافة تدابير الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع مع أهمية تقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على فرق الحملة بأماكن تمركزها بوحدات طب الأسرة بنطاق المحافظة.

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الدقهلية

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الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

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