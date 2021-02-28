مجلس عمداء جامعة المنيا يتابع أعمال الامتحانات بالفصل الدراسى الأول.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

عقد اليوم مجلس عمداء جامعة المنيا اجتماعا، برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمدير التنفيذى للمعلومات، وأمين عام الجامعة.

أكد الاجتماع على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالجامعة ، ومتابعة الموقف التنفيذى لخطتها الشاملة التى أعدتها لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع كليات الجامعة العشرين، فضلاً عن تعزيز الجهود والتكامل بين جميع قطاعات الجامعة المختلفة، والوقوف على آخر التطورات والاستعدادات لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى من خلال آليات نمط التعليم الهجين، والذى من المقرر له أن يبدأ عقب انتهاء الامتحانات مباشرة.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبى على أعضاء المجلس خلال الاجتماع، على المتابعة المستمرة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعقيم والتطهير داخل الحرم الجامعي، مشدداً على حظر التجمعات وتكدس الطلاب سواء على بوابات الجامعة أو بالكليات، ومغادرة الطلاب الحرم الجامعى فور انتهاء امتحاناتهم، وكذلك مراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب طبقا للمسافات المقررة، وتواجد الأطقم الطبية بجميع اللجان داخل الكليات وعلى البوابات الرئيسية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.