مجلس السيادة السودانى: سنعزز الأمن فى دارفور لنزع فتيل الأزمة

كتب أحمد عرفة

أكد مجلس السيادة السودانى، أنه سيعزز الأمن فى دارفور لنزع فتيل الأزمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مجلس السيادة السوداني: تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لدارفور.

وفى وقت سابق أكد الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ منصور وزير الداخلية السودانى رئيس لجنة حماية المدنيين، التزام الحكومة السودانية بحماية وتأمين معسكرات العودة الطوعية للمدنيين بولايات دارفور (غرب السودان)، من خلال الخطة الموضوعة للجنة الوطنية لحماية المدنيين.

وأشار وزير الداخلية السودانى - لدى لقائه ماباى بابكر سيسى مساعد الأمين العام لبعثة "يوناميد" - إلى أن الشرطة وبما تمتلكه من تأهيل وخبرات قادرة على حماية وتأمين المدنيين حتى خروج بعثة الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة فى دارفور "يوناميد".