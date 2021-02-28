كولومبيا تمدد إغلاق حدودها النهرية والبرية حتى الأول من يونيو

رويترز

قالت وكالة الهجرة الكولومبية، أمس السبت، إنها ستبقي حدودها البرية والنهرية مغلقة لمدة ثلاثة أشهر حتى الأول من يونيو القادم، في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال خوان فرانسيسكو اسبينوزا المدير العام لوكالة الهجرة الكولومبية في بيان "لا يمكن أن نقلل حذرنا...كوفيد لا يميز بين الجنسيات وعلينا اتباع توصيات الجهات الصحية للتغلب على هذه الجائحة معا".

وكان من المتوقع إعادة فتح الحدود في الأول من مارس المقبل. وقالت الوكالة إنه على الرغم من استمرار إغلاق الحدود تشمل الاستثناءات من هذا الإجراء نقل البضائع وحالات الطوارئ الصحية وحالات الطوارئ الأخرى غير المتوقعة.

ولن تشمل هذه القواعد السفر جوا.