اليوم السابع
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قمة مصر للأفضل تكرم وزيرات الحكومة لجهودهن فى دعم قضايا المرأة

الأحد، 28 فبراير 2021 08:57 م
قمة مصر للأفضل تكرم وزيرات الحكومة لجهودهن فى دعم قضايا المرأة رانيا المشاط
كتب أحمد حمادة

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كرمت قمة مصر للأفضل مجموعة من الوزيرات ومنهم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة.
 
 
يذك، أن المؤتمر يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وانطلقت  الدورة السادسة لـ «قمة مصر للأفضل» التى تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية المتخصصة، لتكريم أفضل الشركات أداءا فى السوق المصرية وكبارالشخصيات الاقتصادية المحققين لنجاحات استثنائية خلال عام 2019، وأبرز السيدات المؤثرات فى مؤسسات الأعمال.
 
وترتكز فعاليات القمة بعد عام من التحديات نتيجة جائحة كورونا والإنجازات التي حققتها مصر بمشاركة العديد من الوزراء وأكثر من 700 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات الاقتصادية والمالية، على إجراء حوار مجتمعى شامل حول تحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث قائم على الابتكار وإدراك المردود الإيجابى للمؤسسات الاقتصادية الناجحة فى مصر والقياديات النسائية الرائدة التى تتوافق مع رؤية ونهج القيادة السياسية للدولة فى إحداث حراك تنموى شامل.
 
 

هالة السعيد

المرأة

قمة مصر للأفضل

وزيرة التخطيط

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