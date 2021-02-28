قصور ثقافة الأقصر تنظم محاضرات حول التنمر وأسرة بالمجتمع وثراء الفن التشكيلي

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من المحاضرات الثقافية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "التنمر وأثره على الأسرة والمجتمع" وتحدثت سلوى جودة عن معنى التنمر وأنواع التنمر وأسبابه وأضراره، وإن الوقاية من التنمر تكون بغرس القيم الدينية والمبادئ.

كما أعد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "شخصيات من بلدنا عن حياة المطرب الشعبى متقال قناوى"، وتحدث سيد صدقي عن الريس متقال فنان شعبي مصري الذى ولد بقرية الكرنك محافظة الأقصر عام 1929 وتوفى في أواخر سنة 2004 عن عمر 75 سنة، وهو مطرب شعبي يغنى باللهجة الصعيدية ويعزف على أنغام الربابة، وقد كون فرقته ثم أنضم إلى الفرقة القومية للفنون الشعبية في الستينيات، مما أتاح له الفرصة للسفر إلى أوروبا ونال شهرة واسعة خصوصا في باريس، وبرع في أداء السيرة الهلالية بصوته.

وعقد قصر ثقافة الأقصر العديد من المحاضرات الأولى محاضرة بعنوان "ثراء الفن التشكيلي"، حيث أوضحت د. علا علي التعريف بالفن التشكيلي وتاريخ الفنون التشكيلية وتصنيف الفنون بشتى أشكالها، وإشكالية ثراء الفنون التشكيلية ونماذج لبعض فنانين العرب التشكيلين الذين ساهموا في إثراء الفن التشكيلي، بجانب محاضرة بعنوان "الفن والثقافة" حيث أوضحت د. علا علي تعريف مفهوم الثقافة والفن وأهميتهما في بناء المجتمعات ودورهما في التنمية الفردية وعلاقتهما بتحسين المستوى التعليمي للطلاب وبناء الهوية المحلية وتحسين الصحة العقلية لدى الأفراد، وبجانب محاضرة بعنوان "جيل البابجي" وتحدثت عزة القاضى عن لعبة البابجي ونشأتها وأضرارها علي سلوكيات الطفل، وتطور السلوك العدواني عند الطفل ودورها في حياة الأسرة، بالإضافة لعرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية حيث قدمت عرض "التحطيب".