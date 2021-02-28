غلق مركزين وهميين فى القاهرة لمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص

كتب محمد صبحى

كشف تقرير حديث عن جهود مواجهة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص بمحافظة القاهرة، عن صدور قرارا بإغلاق كيانين وهميين فى القاهرة، حيث قامت لجنة الضبطية القضائية المعنية بمواجهة هذه الكيانات، بمداهمة المنشأة المسماة "شركة سما الدولية للتدريب والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات"، الكائن مقرها فى (شارع ناجى عيسى الطماوى - عمارة (2) ق 14 – ب11- م9) وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة.

وأشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة ( HARVARD BUSINESS CENTER) الكائن مقرها فى (13 شارع محمد مندور، مدينة نصر)، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

كما تم مخاطبة محافظ القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

فيما تكثف لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، جهودها فى ملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة .