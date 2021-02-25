بينها 1313 مركزاً للدروس الخصوصية.. غلق 4188 منشأة مخالفة في الغربية

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية الخاص بمواعيد الغلق الجديدة، حيث تم غلق 619 محلا، و280 سوقا، و190 مطعما، و365 مقهى، و 363 ورشة و1058 منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية، بإجمالي 2875 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق وذلك حرصاً على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ أنه تم غلق وتشميع 1314 مركزاً للدروس الخصوصية حتى يوم 2021/2/24 تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتورة فاطمة يوسف مديرة إدارة الأغذية بتشكيل حمله مكبره من إدارة مراقبة الاغذية يقودها الشناوي نجم مراقب عام الأغذية، وذلك لتشديد الرقابة على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات الغير مطابقة وكذلك الرقابة على العاملين بالمصانع الغذائية لمتابعة التزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية .

وأسفرت الحملة عن المرور على 13 منشآه من أماكن بيع وتداول الأغذية بقري ومدن محافظة الغربية، وتم ضبط 63 طن 762 كيلو أغذية متنوعة لتغيرهم فى الخواص الطبيعية.

كما تم تحرير 26 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وسحب 39 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .