غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية الجرنوس بمركز بنى مزار

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية الجرنوس بمركز بنى مزار خلال يومى 1 و2 من مارس القادم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وفى إطار الاهتمام بصحة المواطنين من أهالى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

ومن ناحية أخرى واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظ المنيا، متابعة تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من سن يوم حتى 5 سنوات.

من جانبه تابع اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز ومدينة العدوة أعمال الحملة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بالمنظومة الصحية بكافة جوانبها، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.