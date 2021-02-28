غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية الجرنوس بمركز بنى مزار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية الجرنوس بمركز بنى مزار خلال يومى 1 و2 من مارس القادم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وفى إطار الاهتمام بصحة المواطنين من أهالى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.
ومن ناحية أخرى واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظ المنيا، متابعة تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من سن يوم حتى 5 سنوات.
من جانبه تابع اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز ومدينة العدوة أعمال الحملة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بالمنظومة الصحية بكافة جوانبها، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
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