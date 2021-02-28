عبد النبى محمد وكيلا لشئون الفنادق والمطاعم والأنشطة الجديدة بوزارة السياحة

صدر قرار حكومى وزاريا رقم 46 لسنه 2021 بتعيين عبد النبي محمد وكيلا للوزارة لشئون المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية والأنشطة السياحية الجديد .



يأتي ذلك عقب، إصدار قرار وزير السياحة رقم 6 لسنة 2021، الخاص باعتماد الهيكل التنظيمي الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 1 لسنة 2021، بشأن اعتماد جدول وظائف السياحة والآثار فيما يخص الوظائف القيادية التخصصية، وفى هذا السياق، صدر قرار حكومي، رقم 47 لسنه 2021 بتعيين محمد حجاج، مديرا عاما لتراخيص الفنادق وذلك في إطار الهيكلة الجديده للوزارة.

ويعد محمد حجاج من الكوادر الشبابية الناجحة، حيث التحق بالعمل داخل وزارة السياحة بداية الألفية الثانية ضمن دفعات اوائل الخريجين، وعمل بالإدارة المركزية للرقابة والتفيش والتراخيض على المطاعم السياحية ثم التحق بالعمل بقطاع الفنادق وعمل بجميع الادارات العامة للتفتيش علي الفنادق مرورا بعضوية وحدة التقييمات الجديدة للفنادق بالاشتراك مع خبراء منظمة السياحة العالمية، كما تولى العمل في العديد من المكاتب الفنية لرؤساء الادارات المركزية ورئيس قطاع المنشات الفندقية والسياحية على مدار 15 عام له العديد من المشاركات الفنية في اعداد القرارات الفنيه والتي تنظم العمل الفندقي بقطاع المنشات الفندقيه والسياحي، ووضع مواصفات جديده للفنادق والمطاعم بالاشتراك مع اتحاد الغرف السياحية والغرف السياحيه المتخصصة.

وتم إيفاد محمد حجاج، إلى العديد من الدول العربيه والاوروبيه والاسيويه في بعثات رسميه للحصول على الدورات التخصصية والتي توهله لتولي هذا المنصب، كما حصل علي العديد من الدورات التدريبية من الجهات الرقابية وجهاز التنظيم والاداره ووزاره التخطيط ومجلس الوزراء والمنظمات الدوليه في مجال الرقابه والتفتيش على الفنادق والمطاعم السياحية.

وحصل على دوره اعداد مديري اداره المشروعات برعايه الجامعات الدوليه ودراسه برامج الحاسب الالي المتخصصة واللغات والتنميه البشريه والتنميه المستدامة والمشاركة في اللجان القانونيه بالقطاع واتحاد الغرف السياحيه ومجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس النواب في وضع القوانين والقرارات التي ترتبط بعمل الرقابه والتفتيش والترخيص لكل من الفنادق والمطاعم، كما شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للفنادق العائمه على مدار عاميين ماضيين.