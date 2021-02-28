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طلاب الصف الثانى الثانوى فى 12محافظة يؤدون امتحان اللغة العربية

الأحد، 28 فبراير 2021 10:05 ص
طلاب الصف الثانى الثانوى فى 12محافظة يؤدون امتحان اللغة العربية طلاب يؤدون الامتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الصف الثانى الثانوى فى 12 محافظات وهى الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر، أداء امتحان اللغة العربية حيث تم فتح المنصة لاختبار الطلاب إلكترونياً داخل المدارس.
 
وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منصة الامتحان الإلكترونى لدخول الطالب لأداء الاختبار، موضحة أن قرار توزيع الطلاب حسب المحافظة هدفه تخفيف الاحمال على الشبكات
 
وشهدت المدارس الثانوى صباح اليوم تطبيق الإجراءات الاخترازية، حيث قامت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة باستقبال الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لكورونا على طلاب الصف الثانى الثانوى العام فى أول يوم لهم بامتحانات الفصل الدراسى الأول حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.
 
 

التربية والتعليم

الامتحان الإلكترونى

اخبار مصر

اخبار مصرية

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