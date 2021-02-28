شهد العالم هذا المساء، العديد من الأحداث المهمة، وهو ما أبرزته عدسات الكاميرات، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا بأهم لقطات وصور العالم خلال هذا المساء.

بايدن يزور مراكز عمليات الطوارئ وبنوك الطعام فى تكساس لتحفيز العاملين

حرص الرئيس الأمريكى جو بايدن، على مشاركة متابعيه بمجموعة صور من زيارته لولاية تكساس الأمريكية، من أجل زيارة مراكز عمليات الطوارئ وبنوك الطعام، لمساعدتهم ومساندتهم فى حربهم ضد الفيروس المتفشى كورونا "كوفيد 19"، كما وجه الرئيس الأمريكى رسائل العاملين فى مراكز العمليات وبنوك الطعام بالولاية لتحفيزهم على دورهم الهام فى خدمة ومساعدة الآخرين.

وظهر الرئيس الأمريكى فى الصور التى نشرها عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو يتوسط العاملين فى مراكز العمليات وبنوك الطعام، للاستماع لمشاكلهم، وكتب تغريده عبر حسابه الرسمى، "كانت كل محطة تكون فيها أمتنا فى أفضل حالاتها، ودائمًا ما يجتمع الناس لمساعدة إخوانهم، والفترة الأخيرة تذكرنا بأنه لا يوجد شيء لا يمكننا فعله طالما نحن جميعًا معًا".

وكان الرئيس الأمريكى، قد أعلن أن إدارة الغذاء والدواء أصدرت تفويضا لاستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" ضد فيروس "كورونا" فى حالات الطوارئ، وذلك بعد مراجعة علمية صارمة وموضوعية.

وقال بايدن - فى بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكترونى، اليوم الأحد، إن لقاح "جونسون آند جونسون"، الذى أنتجته شركة "يانسن"، أصبح اللقاح الثالث الفعال المضاد لفيروس "كورونا" والمصرح باستخدامه فى الولايات المتحدة؛ لمساعدتنا على هزيمة جائحة "كورونا"، مضيفا: "هذه أخبار سارة لجميع الأمريكيين، وتطور مشجع فى جهودنا لإنهاء الأزمة".

لندن تتنفس بعد الإغلاق.. المتنزهات كاملة العدد بعد أيام من لقاح كورونا

شهدت العاصمة البريطانية لندن حالة من المرح حيث توافد المواطنين على المتنزهات بعد شهور من الإغلاق حرصا على عدم تفشى فيروس كورونا المستجد وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء رويترز صورا لتوافد البريطانيين على الحدائق والمتنزهات احتفالا بعودة الحياة مرة أخرى بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

قامت بريطانيا بتطعيم 13.5 مليون شخص وتطلُّع لتخفيف القيود، وأشارت الأرقام أن نحو 22% من سكان ويلز تلقوا اللقاحات، مقارنة بـ20.3% في انجلترا و19.2% في اسكتلندا و18.7% في إيرلندا الشمالية، واقتربت بريطانيا من تحقيق هدفها المحدد والمتمثّل بتطعيم 15 مليوناً من الفئات الأكثر عرضة للخطر في البلاد ضد فيروس كورونا، ما يعزز الآمال بإمكان أن يؤدي ذلك إلى تخفيف القيود.

يعد تحصين أكثر من 13.5 مليون شخص منذ انطلق أكبر برنامج تطعيم في تاريخ المملكة المتحدة مطلع ديسمبر، إذ تلقّى ما معدّله 431.323 شخصاً يومياً اللقاح الأسبوع الماضي، وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتطعيم جميع المدرجين ضمن الفئات الأربع ذات الأولوية والتي تشمل من تتجاوز أعمارهم 70 عاماً والمقيمين في دور الرعاية وبعض الموظفين الأساسيين

و أفادت حكومة ويلز، التي تدير سياستها الصحية بشكل مستقل، أنها ستحقق هدفها المتمثل بتطعيم الفئات الأربع ذات الأولوية وأظهرت الأرقام أن نحو 22% من سكان ويلز تلقوا اللقاحات، مقارنة بـ20.3% في انكلترا و19.2% في اسكتلندا و18.7% في إيرلندا الشمالية، وتراجعت معدلات الإصابة بشكل ملحوظ في أنحاء بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ مكنّت تدابير الإغلاق من السيطرة على أعداد الإصابات والحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات والوفيات التي كانت ترتفع بشكل كبير في السابق.

وكشف آخر إحصاء صدرعن المكتب الوطني للإحصاءات بشأن الإصابات الأخيرة أن عدد الإصابات الجديدة تراجع في كل منطقة تقريباً في انكلترا، حيث قدّر بأن شخصاً من كل 80 أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي. و تراجع معدّل تكاثر الفيروس إلى ما بين 0.7 و0.9، وذلك بحسب المعدّل أن كل عشرة مصابين يمكنهم نقل العدوى إلى ما بين سبعة وتسعة آخرين، ودفع تحسّن الوضع إلى دعوات لإلغاء تدابير الإغلاق مطلع مارس، رغم القلق بشأن تفشي نسخ الفيروس المتحوّرة التي قد تكون أكثر مقاومة للقاحات.

توافد البريطانيين على المتنزهات والحدائق

الأيام الأولى للبريطانيين بعد الإغلاق

تحصين أكثر من 13.5 مليون شخص

توافد المواطنين على المتنزهات بعد تلقى اللقاح

تلقّى ما معدّله 431.323 شخصاً يومياً اللقاح الأسبوع الماضي

تراجع معدّل تكاثر الفيروس إلى ما بين 0.7 و0.9

عدد الإصابات الجديدة تراجع فى لندن بعد تلقى اللقاح

توافد البريطانيين على الحدائق والمتنزهات احتفالا بعودة الحياة مرة أخرى

حدائق ومتنزهات بريطانيا

احتفال البريطانيين بعودة الحياة بعد الإغلاق وتلقى اللقاح

رئاسة الحرمين تدفع بآليات جديدة تقلص مدة تنظيف سطح الكعبة لـ20 دقيقة

تجرى الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى عمليات تعقيم دائم في المسجد الحرام لوقاية الوافدين إلى الحرم والعاملين فى رئاسة الحرمين من مخاطر عدوى فيروس كورونا، وتقوم وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة ممثلة في إدارة تطهير وسجاد الحرام بأعمال تنظيف سطح الكعبة عبر فريق وطني فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، جانب من قيام العاملين بتنظيف سطح الكعبة بآليات حديثة في مدة 20 دقيقة بعد أن كانت مدة تنظيف سطح الكعبة تستغرق 40 دقيقة، وقال محمد بن مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، تتم آلية التنظيف من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.

وأضاف الجابري، بعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمس وبعدها مرحلة التجفيف، لافتا إلى أن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة أتت من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام.



عملية تنظيف الكعبة

جانب من التنظيف

تنظيف الكعبة