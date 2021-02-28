صناع الخير توزع 1000 كرتونة مواد غذائية و1000 بطانية بالوادى الجديد

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية بتنفيذ فعاليات قافلة مساعدات إنسانية موسعة تجوب عدد من قرى الوادى الجديد ضمن مبادرة "بيت يحميني" وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن قافلة مبادرة "بيت يحميني" تأتى استكمالا لما بدأته المبادرة سابقاً من تقديم خدمات نوعية وتنظيم قوافل طبية لأهالى عدد من قرى الوادى وأن القافلة بدأت فى توزيع المساعدات الغذائية وبطاطين الشتاء على الأهالى فى قرى جورماشين والجزائر.

كما تقدم خدمات صرف النظارات الطبية وإجراء عمليات جراحات العيون إستكمالاً لأعمال القافلة الطبية الموسعة التى تم تنظيمها مؤخراً بقرية جورمشين.