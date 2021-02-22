إطلاق قافلة جديدة ضمن "مبادرة حماية" في محافظة أسوان بالتعاون بين "حياة كريمة" و"صناع الخير" وبرعاية بنك القاهرة

أ ش أ

أطلقت مؤسسات (صناع الخير) للتنمية و(حياة كريمة) و(بنك القاهرة) و(سى اس ار ايجبت)، قافلة إنسانية موسعة في عدد من قرى النوبة والقرى الأشد احتياجا بعدد من مراكز أسوان؛ لتوزيع مساعدات غذائية وبطاطين الشتاء وحقائب الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد نجاح قافلتهم الطبية الموسعة، ويأتي ذلك ضمن قوافل مبادرة حماية لدعم المحافظات الحدودية، والتي يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

يأتي ذلك بعد النجاح في تنفيذ شق المبادرة الطبى بتنظيم قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لأهالي قرى المنصورية والقرى المجاورة بمركز دراو، وذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة وفريق مؤسسة حياة كريمة بأسوان ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلين للمؤسسات الشريكة فى التنفيذ.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن قوافل مبادرة (حماية) استهدفت توزيع عدد 30 طن مواد غذائية و1000 بطانية شتاء على الأسر الأشد احتياجا، كما قامت بتوزيع 1000حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا على عمال النظافة والشرائح الأكثر احتكاكا بالجماهير في مراكز ومدن محافظة أسوان المختلفة، وأن القوافل سوف تكون بداية انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل لمواصلة تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا بأسوان، وأن المرحلة القادمة سوف تشهد بداية إعادة إعمار قرية المنصورية، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تناسب البيئة المعيشية للأهالي، والتي تدر عليهم دخلا مجزيا.

من جانبها، أكدت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن قوافل مبادرة (حماية) قدمت العديد من خدماتها في الشق الإنساني، حيث جابت قرى الريم وأبو حنضل وأبو سمبل وادندان وأرمنا و الجنينه والدر والريقة والسبوع والسيالة والمالكي وبالنة أول وبالنة ثان وتوشكى غرب وتوماس وجرف حسين ودابود ودهميت وشاترمة وقرشة وقورتة ثان وكروسكو وكشتمنة شرق وكشتمنة غرب ومرواو ووادي العرب والمضيق وأمبركاب والدكة وقسطل وقتة والديوان وغرب أسوان وجزيرة أسوان وجبل تقوق وجبل شيشة وجزيرة عواض وجزيرة هيصة وتنقار.

وأشارت كذلك إلى أن مؤسسة حياة كريمة تواصل سعيها لتقديم الدعم لكل مصرى في كل شبر على أرض مصر مهما كان محل تواجده، وأن

حياة كريمة ستواصل الشراكة وتنفيذ المبادرات الإنسانية الرائدة والنوعية، والتي بدأتها بمبادارت رد الجميل والتصالح حياة، وأن قوافل مبادرة حماية سوف تستمر فى استهداف المناطق الحدودية لتصل خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى أقاصى غرب مصر، حيث تستهدف تقديم الدعم النوعى لأهالينا فى واحة سيوة بمحافظة مطروح وإلى سكان الواحات المختلفة بالوادى الجديد.

وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن شراكة البنك مع مؤسسات صناع الخير للتنمية وحياة كريمة لدعمً القرى الأكثر احتياجا في جنوب مصر يأتي تأكيدا على اهتمام البنكً بالبعد المجتمعى فى خطة وسياسات العمل التي ينتهجها البنك، مؤكدا استمرار البنك في إطلاق كافة المبادرات الداعمة للمستحقين بمختلف محافظات الجمهورية نحو الوصول لحياة أفضل، موضحا أن البنك بدأ مع مؤسسة صناع الخير في تنمية وتطوير قرية سمطا بحرى بمركز دشنا بمحافظة قنا ومستمر في تقديم الدعم اللازم للأهالي في أسوان من خلال المشاركة في مبادرة حماية والتخطيط للشراكة مع صناع الخير وحياة كريمة لتقديم خدمة إنسانية رائدة.