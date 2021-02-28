صحيفة أرجنتينية: بنات مارادونا يتهمون 7 اشخاص بـ القتل العمد لوالدهم

فاطمة شوقى

ظهرت جيانا وجانا، ابنتى اسطورة كرة القدم الأرجتنينية دييجو أرماندو مارادونا، أمام العدالة الأرجنتينية للادلاء بشهادتهما فى قضية وفاة الفتى الذهبى، حيث أكدت كلا منهما، أن هناك 7 أشخاص متهمين بالقتل العمد، ومن بينهم الأطباء.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أنه يصادف أمس مرور ثلاثة أشهر على وفاة مارادونا، والتحقيق القضائى لا يزال مستمرا، وقالت كلا من جيانا وجانا، لفريق المدعين العامين "رأيته فى حالة سكر، وفى وقت ما اعتقد اننى رأيت طبيبه الخاص ليوبولدو لوكى وطبيبته النفسية أوجستينا كوزاكوف".

وأضافت جيانا، أن أيضا طبيبه النفسى الذى يدعى كارلوس دانيال دياز "تشارلى"، وممرضة الوردية الصباحية والمسائية داهيانا جيزايلا، والممرض الليلى ريكاردو عمر ألميرون، من بين المتهمين بقتل مارادونا، وانضم إليهم هذا الأسبوع متهمان آخران: نانسي فورليني وماريانو بيروني ، اللذان كانا مسؤولين عن تنسيق خدمات مارادونا الطبية.

وبهذه الطريقة، فإن بنات النجم الأرجنتينى، وفقًا لتصريحات وصلت إليها صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية زادوا من تعقيد المتهمين، أراد العاملون في عيادة أوليفوس إدخاله إلى عيادة متخصصة ، فاعترض لوكى وأمسك رأسه، وكوزاكوف أيدت العلاج في المنزل الذي اقترحه لوكى"، وأضاف جانا "أستطيع أن أقول من الرائحة أن والدي كان يدخن الماريجوانا بـسبب " تشارلى".

وأشارت الصحيفة، إلى أن كارلوس أورلاندو إيبانيز الذى يسمى باسم "تشارلى"، وهو الذى كان من المفترض انه يساعد مارادونا أثناء اقامته فى منزل براندسن، تم اكتشاف أنه كان هاربا من العدالة، ومتهما بالسرقة بالعنف باستخدام سلاح ناري.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد تصريح جانا، كان وضع "تشارلي" أكثر تعقيدًا، كما قالت جانا" كان يعطى والدى حبة غامضة مع شرب الكحول".



