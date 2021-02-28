صحة المنوفية تنفى العثور على "برص" داخل جسم طفل بمستشفى أشمون العام

المنوفية - محمد فتحى

نفى الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، صحة ما تم تدواله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حول عثور أطباء قسم الجراحة العامة بمستشفى أشمون بمحافظة المنوفية، على "برص" برئة طفل دخل المستشفى لمعاناته من صعوبة فى التنفس.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على وصول الحالة تعانى من صعوبة فى التنفس لابتلاعه جسم غريب تم عمل الأشعة، وتبين وجود جسم غريب تكون على الرئة بسبب البلغم عبارة عن خيوط، وتمت إزالته وتم خروج الطفل من المستشفى عقب تحسن حالته، وتساءل: "هل المعقول أن يبلع الطفل برص؟"، مطالبا بتحرى الدقة قبل نشر أى خبر.

يذكر أن بعض المواقع تداولت خبر عثور أطباء قسم الجراحة العامة بمستشفى أشمون بمحافظة المنوفية، على "برص" على الرئة لطفل دخل المستشفى لمعاناته من صعوبة فى التنفس.

وتقرر وضع الطفل على الأكسجين ونقله فورًا إلى وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى أشمون العام، لحق ذلك عمل أشعة عادية على الصدر وبسبب عدم معرف الشىء الموجود، وتم عمل أشعة مقطعية بالصبغة على الصدر، ولكن هنا ظهرت مفاجأة غير متوقعة، لأن الطفل دخل فى نوبة كحة شديدة ومتواصلة لم تتوقف، وصاحبها قيئ شديد ثم وجدوا جسم كائن حى خرج مع الكحة، حيث نظر الأطباء للجسم الصغير الذى خرج من فم الطفل ليجدوه "برص"، وهذا مانفته مديرية الصحة.