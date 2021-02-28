شرطة هونج كونج توجه اتهامات بالتخريب لعشرات الناشطين الديمقراطيين

رويترز

وجهت شرطة هونج كونج اليوم الأحد اتهامات بالتآمر لارتكاب أفعال تخريبية إلى 47 من الناشطين وأنصار الديمقراطية وذلك في أكبر حملة من نوعها على المعارضة الديمقراطية .