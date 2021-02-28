شرطة هونج كونج توجه اتهامات بالتخريب لعشرات الناشطين الديمقراطيين

وجهت شرطة هونج كونج اليوم الأحد اتهامات بالتآمر لارتكاب أفعال تخريبية إلى 47 من الناشطين وأنصار الديمقراطية وذلك في أكبر حملة من نوعها على المعارضة الديمقراطية .
وهذه المجموعة متهمة بتنظيم "انتخابات أولية" غير رسمية والمشاركة فيها في يوليو الماضي بهدف اختيار أقوى المرشحين لخوض انتخابات المجلس التشريعي. وقالت الشرطة إن المتهمين سيمثلون أمام المحكمة صباح الاثنين.
وتقول شرطة هونج كونج إنها ألقت القبض على 99 فردا للاشتباه في ارتكابهم مخالفات لقوانين الأمن حتى الآن.
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