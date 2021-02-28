سياسى محافظ قبل خطاب ترامب المرتقب: سيؤكد أنه الزعيم الفعلى للجمهوريين

كتبت: نهال أبو السعود

وصف السياسي الأمريكى المحافظ أل كارديناس، مؤتمر المحافظين المنعقد الأحد بمثابة تتويج للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، والذى من المرتقب أن يؤكد أنه "الزعيم الفعلى للحزب الجمهورى".

وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر العمل السياسي للمحافظين، قلال كارديناس لقناة "ام اس إن بي سي" الأمريكية: ترامب سيواصل التأكد من أن الناس ‏يفهمون أنه الزعيم الفعلى للحزب الجمهورى، وأن أولئك الذين لا يتبعون طريقه سيتعين ‏عليهم دفع ثمن ذلك".‏

وكان كارديناس رئيسًا لاتحاد المحافظين الأمريكى من 2011 إلى 2014، وتدير المنظمة ‏مؤتمر العمل السياسى المحافظ السنوى، الذى بدأ فى عام 1974 برونالد ريجان كأول ‏متحدث رئيسى له، وخلف كارديناس، السياسي المحافظ مات شلاب، الذى لا يزال رئيس المنظمة.‏

ومن المقرر، أن يلقى ترامب خطابا مؤتمر العمل السياسي للمحافظين فى وقت لاحق.

وفي حديثه للقناة، قال كارديناس، إن كل شىء فى مؤتمر العمل السياسى للمحافظين ‏قبل خطاب ترامب كان "إعدادًا" لتسليط الضوء على الموضوعات التي سيطرحها ‏الرئيس السابق في الوطن.‏

وبحسب تقرير للقناة، من المقرر أن يدعوا ترامب إلي "الوحدة" بين الجمهوريين بعد الانقسام الذى شهده الحزب منذ أحداث 6 يناير الدامية والتى خلفت 5 قتلى بعد مداهمات بين الأمن وأنصار ترامب الذين اقتحموا حينها مبنى الكونجرس.

وقالت القناة، إن ترامب يسعى لإعادة ترتيب الحزب من الداخل وإزالة الخلافات من أجل استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية المرتقبة.

بدورها، اطلعت قناة فوكس نيوز علي خطاب ترامب المرتقب، مشيرة إلى أن الرئيس السابق سيؤكد أن الجمهوريين لن يبدءوا "أحزابًا جديدة"، ولن يقسموا قواهم، وتابعت القناة أن ترامب سيقول: "سنكون متحدين وأقوياء كما لم يحدث من قبل".