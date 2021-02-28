اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم الأحد 28-2-2021 أمام الجنيه المصرى

الأحد، 28 فبراير 2021 12:17 م
سعر اليورو اليوم الأحد 28-2-2021 أمام الجنيه المصرى اليورو
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 28 -2-2021، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.13 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، بينما سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.85 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، مقابل 18.90 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

أما سعر الريال السعودى فسجل استقرارا عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسعر صرف الجنيه الإسترلينى سجل 21.70 جنيه للشراء، 22.06 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

19.13 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.85 جنيه للشراء .

19.16 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.85 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

19.00 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.88 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.87 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.83 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.


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