سعر اليورو اليوم السبت 27-2-2021 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 27 -2-2021، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، نظرا للعطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.13 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك الأهلى المصرى 18.90 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

واستقرت باقى أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وسجل سعر الريال السعودى استقرارا عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى فسجل 21.70 جنيه للشراء، 22.06 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.13 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.90 جنيه للشراء .

19.16 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

19.00 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.00 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.02 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.98 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.