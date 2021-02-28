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روسيا تبدأ توزيع لقاح كورونا "سبوتنيك لايت" فى شهر مارس المقبل

الأحد، 28 فبراير 2021 09:58 ص
روسيا تبدأ توزيع لقاح كورونا "سبوتنيك لايت" فى شهر مارس المقبل لقاح سبوتنيك
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن منتجو لقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا أنهم يستعدون لبدء استخدام النسخة أحادية الجرعة منه التي تحمل اسم "سبوتنيك لايت" داخل البلاد وخارجها اعتبارا من الشهر القادم، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وأكد حساب سبوتنيك V الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد أن منتجي اللقاح قدموا طلبات للموافقة على الاستخدام الطارئ لـ"سبوتنيك لايت" في روسيا وعدد من الدول الأخرى، وتابع: "سبوتنيك لايت يصل العالم في مارس".

ويأتي ذلك بعد يوم من بدء تطعيم المتطوعين في العاصمة الروسية موسكو باللقاح أحادي الجرعة الذي طوره مركز "جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ضمن إطار التجارب السريرية الدولية التي انطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

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