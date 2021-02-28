رفع 8 أطنان رمال من ملعب مركز شباب قرية بغداد في وسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انتهى مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، من رفع 8 أطنان رمال من ساحة ملعب مركز شباب قرية بغداد بوسط سيناء. وأعلن اليوم مجلس مدينة الحسنة، أن قطاع النظافه والتجميل واصل أعماله للارتقاء بمستوى النظافة العامة بمركز ومدينة الحسنة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أسامه أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، وقامت حملة النظافة بالعمل بمركز الشباب والرياضه بقرية بغداد، وتمكنت من رفع وإزالة أكثر من (8) أطنان من الأتربة والتجمعات الرملية، ورفع جميع أكوام الرمال من أنحاء الملعب بالكامل، للحصول على المظهر الحضارى والجمالى للملعب، وجارى استكمال الأعمال للحصول على مدينة نظيفة بلا نفايات وبيئة صحية خالية من الأمراض .

وسبق وأعلن مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء، أنه وجه رئيس مركز ومدينة الحسنة، بإصلاح الخطوط ، وتم بإشراف وليد أمين عبد الحميد سكرتير عام المجلس والمدينة بالتعاون مع هندسة كهرباء الحسنة، عودة التيار الكهربائى بعدد من قرى المركز والمدينة وهى " الحمه والمغارة والمنجم " ، عقب إصلاح التلفيات التى تعرضت لها خطوط الكهرباء خلال موجة الطقس التى شهدتها البلاد ، وتم إصلاح وصيانة جميع الكابلات المتهالكة ، وإطلاق التيار الكهربائى بتلك القري .

وشهدت مدينة الحسنة والقرى التابعة لها ، تواصل حملات النظافة ، وتشمل رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة من حيث النظافة والتجميل وإصلاح الحفر والمطبات الموجودة بالشوارع.

وسبق وأعلن أسامة عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء ترأسه حملات لمتابعة إنضباط حضور الموظفين بالوحدات القروية والصحية.

وقال رئيس مدينة الحسنة، إن الحملات متواصلة، بالمتابعة والمرور ومراقبة العمل بجميع الإدارات لضبط العمل بها لتسهيل مصالح المواطنين والعمل على إعلاء مطالبهم.