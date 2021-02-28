اليوم السابع
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رئيس جهاز الشروق: تطهير وتعقيم المدارس بالمدينة تزامناً مع استئناف العام الدراسى

الأحد، 28 فبراير 2021 11:01 ص
رئيس جهاز الشروق: تطهير وتعقيم المدارس بالمدينة تزامناً مع استئناف العام الدراسى المهندس عبدالرءوف الغيطي
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم التنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والصحة والسكان بمحافظة القاهرة، لتنفيذ حملات تطهير وتعقيم بالمدارس بالمدينة تزامناً مع استئناف الترم الثاني من العام الدراسي 2020/2021، لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لـ15مدرسة وذلك بالتعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء.  
 
وأضاف المهندس عبد الرءوف الغيطي، أنه تم تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات بالمباني والأفنية بالمدارس وتوجيه فرق المكافحة لعمل التطهير والتعقيم اللازم، مؤكداً استمرار الحملات حرصاً على السلامة العامة، بجانب مواصلة حملات التطهير والتعقيم بالمراكز التجارية والمنشآت الحيوية بمدينة الشروق . 

المدن الجديده

مدينه الشروق

تعقيم المدارس

العام الدراسى الجديد

امتحانات الترم الاول

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